تترقب أنظار جماهير الكرة السعودية مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء 1-1-2020 في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .
ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) حيثستنطلق في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 بتوقيت الإمارات .
ومن المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم عبر قناة KSA Sports 1 HD الحاصلة على حقوق بث البطولة
وكان الاتحاد قد تأهل إلى دور الـ 16 على حساب فريق الصفا بعد الفوز عليه برباعية مقابل هدف في دور الـ 32 بينما تأهل الفتح إلى الدور الحالي على حساب نجران بعد التغلب عليه بثلاثية مقابل هدف .
مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر ..
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح في كأس الملك السعودي بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.