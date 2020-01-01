مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح في كأس الملك السعودي بث مباشر

تترقب أنظار جماهير الكرة السعودية مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء 1-1-2020 في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم . ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) حيث ستنطلق في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 بتوقيت الإمارات . ستنطلق في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 بتوقيت الإمارات . ومن المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم عبر قناة KSA Sports 1 HD الحاصلة على حقوق بث البطولة Advertisements حيث كلَّفت كي إس أي المعلق الرياضي أحمد النفيسة بمهمة إدارة المباراة المرتقبة . حيث كلَّفت كي إس أي المعلق الرياضي أحمد النفيسة بمهمة إدارة المباراة المرتقبة . وكان الاتحاد قد تأهل إلى دور الـ 16 على حساب فريق الصفا بعد الفوز عليه برباعية مقابل هدف في دور الـ 32 بينما تأهل الفتح إلى الدور الحالي على حساب نجران بعد التغلب عليه بثلاثية مقابل هدف . مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر ..

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