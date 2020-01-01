موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بمشاركة محمد صلاح والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره شيفيلد يونايتد، على ملعب آنفيلد، مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

تذاع مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق علي محمد علي.

وأنهى فريق ليفربول عام 2019 بشكل مثالي، حيث حقق الفوز على ليستر سيتي برباعية دون رد، ثم انتصر على ولفرهامبتون بهدف دون مقابل في أخر مباريات في 2019.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة، فيما يأتي شيفيلد في المركز الثامن بـ29 نقطة.