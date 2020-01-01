شاهد.. محمد صلاح يستقبل العام الجديد بالتعجب

حرص النجم المصري محمد صلاح ،المحترف لدى صفوف ليفربول الإنجليزي ،على تقديم التهاني اليوم الإربعاء بالعام الجديد 2020 .
ونشر صلاح عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا :" سنة جديدة سعيدة" وأختتمها بعلامة تعجيب بدون علامات إحتفالية".
وذلك ممالا أثار قلق بعض الجماهير الذي أزادت تساؤلاتهم عنالسبب وراء أحتفال صلاح بعلامة التعجب.
ويستعد ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، وخاض الريدز 19 مباراة في البريميرليج وحقق الفوز في جميع مبارياته ال19 ليتصدر جدول الدوري برصيد 55نقطة بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي.
وسجل الدولي المصري منذ انتقاله إلى ليفربول حتى الآن 84 هدفًا في جميع المسابقات متفوقًا بهدفين على الأوروجوياني لويس سواريز الذي لعب ل ليفربول في الفترة من 2011 وحتى 2014.
وتوج صلاح العامين الماضيين بلقب هداف الدوري الإنجليزي كما فاز مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.
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