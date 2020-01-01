شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب دون أهداف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا باستاد الاسكندرية ضمن الجولة الحادية عشرةللدوري الممتاز.
جاء الشوط متوسط المستوى سيطر فيه الاتحاد على أغلبه واعتمد المقاولون على الهجمات الخاطفة،وألغى الحكم هدفا للاتحاد قبل نهاية الشوط بدقيقتين.
يذكر أن المقاولون في المركز الثاني برصيد 22 نقطة والاتحاد الثالث برصيد 20 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي المتصدر وللأخير مباراتان مؤجلتان.
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