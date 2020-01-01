إينيستا يقود فيسيل كوبي إلى اللقب الأول في تاريخه

قاد النجم الاسباني المخضرم آندريس إينيستا فريقه فيسيل كوبي إلى اللقب الأول في تاريخه، بإحرازه كأس إمبراطور اليابان في الأربعاء على حساب كاشيما أنتلرز 2-صفر.

وإلى جانب المخضرمين الآخرين الإسباني دافيد فيا، الألماني لوكاس بودولسكي والبلجيكي توماس فرمايلن، حسم فيسيل كوبي المواجهة بهدفي تومويا إينوكاي (18 خطأ في مرمى فريقه) ونورياكي فوجيموتو من كرة مرتدة (38) اثر خطأين دفاعيين.

وحصد النادي الذي تأسس عام 1966 وأنتقل إلى مدينة كوبي في 1995 لقبه، الأول أمام 68 ألف متفرج، معوضاً الأكتفاء بالمركز الثامن في الدوري المحلي.

وكان إينيستا (38 عاماً) قد أحرز 32 لقباً مع فريقه السابق برشلونة الاسباني، بينها 9 في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.

وبعد إستثمارات كبيرة لمالك النادي هيروشي ميكيتاني، رئيس مجلس إدارة شركة راكوتن العملاقة، نجح الفريق الذي يدربه لاعب الوسط الالماني الدولي السابق ثورستن فينك في إحراز باكورة ألقابه.

وكانت المباراة الأخيرة في مسيرة الإسباني فيا (38 عاماً)، أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإسباني (59 هدفاً في 98 مباراة دولية)، وهو سيستثمر في فريق كوينسبورو أف سي الجديد في نيويورك الأميركية. ودخل فيا في اللحظات الأخيرة بدلاً من بودولسكي.

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قال فيا الذي عانى من الإصابة في الأسابيع الأخيرة من مسيرته “أنا سعيد جداً للوقوف على أرض الملعب في النهاية”.

وكانت المباراة الرسمية الأولى في الملعب الاولمبي الجديد في طوكيو الذي سيستضيف أفتتاح وختام الأولمبياد المنتظر الصيف المقبل والألعاب البارالمبية، بالأضافة إلى منافسات ألعاب القوى وبعض مباريات كرة القدم. وكان الملعب إفتتح في 20 نوفمبر الماضي، لكنها المرة الاولى يستضيف فيها حدثاً رياضياً رسمياً.

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