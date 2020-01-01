نتيجة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي مانشستر سيتي فريق إيفرتون على ملعب الاتحاد، في واحدة من قمم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجولة أول أيام العام 1-1-2020 لحساب الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

السيتي يدخل اللقاء وهو على بعد نقطة أقل من ليستر سيتي في المركز الثالث، بينما نادي إيفرتون فيمر فترة انتعاشة تحت قيادة المدرب “كارلو أنشيلوتي”، الذي حقق الانتصار في أول مباراتين له مع التوفيز، وارتقى مع فريق الجوديسون بارك إل المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

غيابات المدرب “بيب جوارديولا” في المباراة ليست جديدة وتكمن في المصابين إصابة قصيرة “دافيد سيلفا” و”جون ستونز”، وأصحاب الإصابات طويلة الأمد “إيمريك لابورت” و”ليروي ساني”.

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بينما في صفوف إيفرتون فأبرز غيابته عن رحلة مدينة مانشستر تكمن في الثلاثي “مورجان شنايدرلين” و”أندري جوميش” بالإضافة إلى “أليكس أيوبي”.

واستطاع “الماستر” أنشيلوتي إضافة بصمته سريعًا على الفريق الإنجليزي، على الرغم من الحفاظ على طريقة اللعب 4-4-2 بالبدء بالثنائي الهجومي “مويس كين” والمتألق في الجولات الأخيرة “كيلفرت ليوين”.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت لصالح حامل لقب البريميرليج، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في الميرسيسايد، وكانت آخر نتيجة إيجابية حققها التوفيز على ملعب الاتحاد قبل عامين بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.