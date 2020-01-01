نتيجة مباراة الاتحاد والفتح فى كأس خادم الحرمين الشريفين

في أقل من أسبوع يلتقي فريق الاتحاد بمنافسه الفتح، مساء اليوم الأربعاء 1-1-2020 على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” أو كما يطلق عليه (الجوهرة المشعة)، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تنطلق مباراة الاتحاد والفتح مساء اليوم فى تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت مكة، 15:30 بتوقيت جرينتش.

المباراة الأولى انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في إطار الجولة الـ 13 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، ولكن هذه المرة التعادل لن يفيد حيث لابد أن يخرج فريق منتصر وآخر مهزوم لتكملة المشوار نحو لقب الكأس.

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كانت بداية الاتحاد في الكأس بفوز كبير على الرياض بأربعة أهداف دون رد، ثم الانتصار على فريق الصفا برباعية أيضًا مقابل هدف.

اما فريق الفتح فقد افتتح مشواره بالفوز على الانتصار برباعية نظيفة في دور 64 من كأس الملك، ثم فاز على نجران في دور 32 بثلاثة أهداف لهدف.

تنقل مباراة الاتحاد والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر قناة الرياضية السعودية.