مدرب الريان يشدد على أهمية افتتاح جولة الإياب في الدوري بالفوز

قال الأوروجوياني دييغو أجيري المدير الفني للفريق الأول بنادي الريان إنه يأمل أن يكون الفريق جاهزا لتقديم أفضل ما لديه في جولة الإياب بدوري نجوم قطر وأن يستهل مشواره فيها بالفوز على أم صلال، في مباراة الفريقين المقررة مساء الجمعة ضمن المرحلة الثانية عشر من المسابقة.

وأشار أجيري إلى أنه يعتقد أن كُل مباريات القسم الثاني من الدوري ستكون صعبة، مؤكداً أن الريان يكون مطالبا دائماً باللعب من أجل الفوز.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء للحديث عن مباراة أم صلال، تحدث أجيري بشأن الصفقة الجديدة لنادي الدحيل المتصدر، قائلاً :”عرفت بأن الدحيل قد ضم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وقد تفاجأت، ولكنها مفاجأة جيدة بالنسبة للدحيل لأنه لاعب صاحب إمكانيات عالية ومؤكد أنه سيكون مفيداً للفريق، وبالنسبة لنا في الريان، فقد طالبنا بضم لاعب مُحترف جديد، وما زلنا نعمل على هذا الأمر ونتوقع أن يكون المُحترف الجديد مفيداً للفريق، وربما يكون هناك مُحترف جديد أو محترفان أثنان، وكُل مدرب يتمنى أن يكون كُل لاعبيه جيدين.”

وقال أجيري :”لا زلت أذكر المواجهة الصعبة مع أم صلال في جولة الذهاب، وبناء عليه أعتقد أن مواجهة هذا الأسبوع ستكون صعبة، ومخطئ من يظن أن الفرق المتواجدة في آخر الترتيب ستهدينا النقاط، فهي ستقاتل من أجل الخروج بنتائج إيجابية لتحسين وضعيتها، لذلك فأنا أحذر اللاعبين من مغبة التساهل في هذه المباراة، ففرق مثل أم صلال والشحانية وغيرها ستقدم أفضل ما لديها… نحن في الريان نحترم جميع المنافسين، ونحن نعرف أن مباريات صعبة تنتظرنا في القسم الثاني وعلينا أن نكون في قمة الجاهزية لها.”

وقال سعود الهاجري حارس مرمى الريان :”استعدادنا سار بشكل جيد خلال الفترة الماضية، ووضعيتنا الآن في الترتيب لا تشغلنا كثيراً، وببساطة نحن نرى أن أمامنا مباراة في الدوري هذا الأسبوع وعلينا إنتزاع النقاط الثلاث ومن ثم التفكير في المباراة التي تليها.”

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وأضاف في تصريحات نشرها موقع مؤسسة دوري نجوم قطر :”أم صلال منذ فترة كان في أضعف حالاته، والآن حدثت متغيرات عديدة بداية من التعاقد مع المدرب عزيز بن عسكر الذي سبق له اللعب في الدوري القطري ويعرف كيف يتعامل مع مبارياته، كما أن الفريق ضم عدداً من اللاعبين الجدد، وأم صلال بشكل عام من الفرق التي تسبب مشاكل كثيرة لكُل الفرق، ومؤكد أنهم سيدخلون مواجهتنا بشعار أكون أو لا أكون، ولكن في نفس الوقت فهي مباراة مهمة بالنسبة لنا، ونتمنى التوفيق لفريقنا.”

ويحتل الريان المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق أربع نقاط خلف الدحيل المتصدر، بينما يحتل أم صلال المركز الثاني عشر الأخير برصيد خمس نقاط.

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