رئيس هيئة الرياضة السعودية: دعمنا موحد لجميع الأندية

قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، إن الدعم الذي تلقاه نادي الهلال قبل تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، مماثل للدعم الذي تلقاه نادي الوحدة بعد وصول فريق كرة اليد به إلى النهائي القاري، مؤكداً أن دعم الهيئة موحد لجميع الأندية حسب تطبيق إستراتيجية الدعم التي جرى الإعلان عنها قبل بداية الموسم الجاري.

وأكد الفيصل في حديث لقناة “العربية” التليفزيونية أن الهيئة تقدم الدعم المالي للأندية بشكل شهري، مشيراً في الوقت ذاته أنه لم يجر التدخل في إنتخابات الأندية وأن الأبواب مفتوحة لجميع الجهات الرقابية.

وأشار الفيصل في التصريحات الني نشرتها صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم الأربعاء، إلى أن إعداد إستراتيجية دعم الأندية إستغرق ستة أشهر، مشيراً إلى تطبيق بعض الأندية الصغيرة الحوكمة بشكل أفضل من أندية كبيرة.

وعن قضايا الأندية، قال الفيصل :”هناك مبالغ مرصودة للقضايا المنظورة ضد الأندية، التي رفعت قبل 30 يونيو 2019، وما بعد ذلك التاريخ مسؤولية إدارة النادي”.

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وبشأن أستضافة المملكة لعدد من الفعاليات الرياضية مؤخراً، أكد الفيصل أن أستضافة الأحداث الرياضية الكبرى تدل على إمكانيات السعودية، وأضاف :”لن تمنعنا الأنتقادات من مواصلة أستضافة التظاهرات العالمية”.

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