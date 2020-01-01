الاتحاد الإماراتي يعلن الموعد المقترح لنهائي كأس رئيس الدولة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي إقامة الدور قبل النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة في العاشر من مارس المقبل، مُعلنة أن الموعد المقترح للنهائي، أحد يومي 18 و19 مارس.

وينتظر أن تقام مباريات دور الثمانية يومي 21 و22 فبراير المقبل، وتترقب الأندية المتأهلة سحب قرعة هذا الدور.

وصعد لدور الثمانية، العين وبني ياس والشارقة وشباب الأهلي والظفرة والوصل والجزيرة واتحاد كلباء.

وذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية صباح اليوم الأربعاء، أن لجنة المسابقات رفعت تصوراً يقضي بسحب قرعة دور الثمانية في يوم 27 يناير الجاري، بأنتظار موافقة اللجنة الأنتقالية لاتحاد الكرة.

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