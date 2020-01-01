مدرب الوكرة: المباراة أمام السد ستكون صعبة لكن فريقنا تطور

أكد ماركيز لوبيز المدير الفني للفريق الأول بنادي الوكرة القطري أن فريقه سيخوض مباراة صعبة أمام السد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الوكرة تطور الآن مقارنة بما كان عليه في مباراته السابقة أمام السد في دوري نجوم قطر.

ويلتقي الوكرة مع السد غداً الخميس في إفتتاح المرحلة الثانية عشرة من دوري نجوم قطر، علماً بأن المباراة السابقة التي جمعت بينهما في الدوري ضمن جولة الذهاب انتهت بفوز السد على ملعبه 4 / 1 .

وتحدث لوبيز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء للحديث عن مباراة الغد، بشأن خسارة فريقه في الدقائق الأخيرة أمام الريان صفر / 1 في المرحلة الحادية عشرة، قائلاً :”لقد خسرنا نقاط مهمة أمام العربي وأم صلال والريان، وفريقنا كان يحتاج إلى قليل من الحظ، ولو جمعنا ما ضاع منا لاختلف أمر الفريق في المنافسة ولكن هذه هي كرة القدم.”

وأضاف لوبيز بشأن المنافس في مباراة الغد :”السد فريق كبير وشاهدنا كيف لعب أمام الغرافة وعاد بقوة (في المباراة التي أنتهت بفوز السد 5 / 1).”

وتابع لوبيز بشأن حالات الغياب في صفوف الوكرة :”نفتقد بعض اللاعبين لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي، ولو لعبنا أمام السد قبل أسبوعين لأختلف الأمر.”

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ومن جانبه، قال عادل علوي لاعب الوكرة في تصريحات نشرها موقع مؤسسة دوري نجوم قطر :”السد من أفضل الفرق بالدوري ومع ذلك نأمل أن نقدم مستوى جيد أمامه وكلنا نسعى إلى ذلك، وطموحنا ليس البقاء بل أن يكون فريقنا في وضع جيد، فقد خسرنا نقاط مهمة في أوقات حرجة لكن نأمل أن نخرج بنتائج جيدة في القسم الثاني (جولة الإياب بالدوري).”

ويحتل الوكرة المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 12 نقطة بينما يحتل السد المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

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