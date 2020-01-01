نتيجة مباراة الشارقة والوحدة فى دوري الخليج العربي الإماراتي

يستقبل نادي الشارقة نظيره الوحدة، فى احدي مباريات اليوم الاربعاء 1-1-2020 على ملعب نادي الشارقة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

تنطلق مباراة الشارقة والوحدة مساء اليوم فى تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت مكة، 16:45 بتوقيت جرينتش.

ويدخل نادي الشارقة مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد ان تعرض للخساراة خارج ملعبه فى الجولة الماضية امام نادي الظفرة بنتيجة 3-1، طامحاً اليوم لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط واستغلال عاملي الملعب والجمهور.

وقد خاض نادي الشارقة 11 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر فى مباراة وحيدة، ويحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الاهلي دبي المتصدر.

وفى المقابل خاض نادي الوحدة هو الآخر 11 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات، وتعادل فى لقائين، وخسر فى 5، ويحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن نادي الوصل سابع الترتيب.

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وكان الوحدة قد سقط على ملعبه فى الجولة الماضية امام العين بهدفين دون مقابل.

وشهد آخر لقاء جمع بين الشارقة والوحدة فى كأس الخليج العربي الاماراتي تفوق الوحدة بنتيجة 3-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب نادي الشارقة.