مدرب الغرافة القطري: علينا الأستعداد الجيد لمباراة الشحانية

شدد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش المدير الفني للفريق الأول بنادي الغرافة القطري على ضرورة أن يكون الفريق في أعلى درجات الجاهزية لمباراته المقررة أمام الشحانية مساء الجمعة في المرحلة الثانية عشرة من دوري نجوم قطر.

وأشار إلى أن الشحانية، رغم مركزه المتأخر في جدول الدوري، يمكن أن يسبب مشكلات للغرافة خلال المباراة حيث أظهر أنه فريق منظم وند قوي لجميع منافسيه.

ويحتل الغرافة المركز الثالث برصيد 20 نقطة بينما يحتل الشحانية المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد خمس نقاط.

وتحدث يوكانوفيتش بشأن حالات الغياب في صفوف الغرافة، قائلاً :”الغيابات أمر اعتيادي في كرة القدم، وفريقنا سيغيب عنه عدد من اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الأولمبي، ومؤكد أن منافسنا أيضاً لديه غيابات، ونحن الآن نحاول العمل مع اللاعبين المتاحين، وعددهم 14 لاعباً إضافة إلى اللاعبين من فريق تحت 23 عاماً، والأساس بالنسبة لي أن أدرب فريقاً وليس 11 لاعباً، وعلى الجميع أن يكونوا في قمة الجاهزية من أجل المشاركة في أي لحظة، وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين المتاحين لدي.”

وعن انشغال أندية السد والدحيل والريان والسيلية خلال الفترة المقبلة بدوري أبطال آسيا وكأس قطر 2020، قال يوكانوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء :”لسنا من سيستفيد من هذا الوضع، ولكنها هذه الأندية من ستستفيد، فمن وجهة نظري أن المحافظة على اللعب التنافسي هو الأفضل للاعبين، ونحن مثلاً سنلعب يوم الثالث من يناير، ثم يوم 23 من الشهر ذاته، وعن نفسي، كنت أتمنى خوض ثلاث مباريات في هذه الفترة، وأنا أتفهم وضعية الدوري والروزنامة، فما نحتاجه دائما هو لعب مباريات متواصلة، وبتواجد جميع اللاعبين.”

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وعن وضع حارس المرمى يوسف حسن، قال يوكانوفيتش :”تدرب معنا لفترة أربعة أيام فقط، وقد شاهدت له لقطات كثيرة بمقاطع فيديو وأعرف أنه من أفضل الحراس وقدم مستويات رائعة وللأسف فقد أجرى أكثر من عملية، ولذلك فاللاعب لا يتدرب معي ولا أراه بشكل متواصل، وكُل ما أتمناه أن يعود في أسرع وقت للملاعب وأن يكون في أفضل مستوياته، وحينها يمكن أن أتحدث عن إمكانياته.”

ومن جانبه، قال أحمد الجانحي لاعب الغرافة :”مواجهة الشحانية ستكون صعبة، خاصة وأنه يحتل مركزاً متأخراً، ومؤكد أنه سيدخل المباراة بكل قوة من أجل تحقيق الفوز.”

وأضاف :”نحن كلاعبين شباب نرى المشاركة في الدوري أمراً جيداً، وسنبذل كُل جهدنا من أجل الأستمرار مع الفريق ونشكر المدرب يوكانوفيتش على ثقته في قدراتنا ودعمه الكبير لنا.”

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