جوارديولا يطالب مانشستر سيتي ” بالصلاة ” من أجل اللحاق بليفربول

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن فريقه بحاجة إلى “الصلاة ” من أجل اللحاق بليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتأهب مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يحتل المركز الثالث بفارق 14 نقطة خلف المتصدر ليفربول الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، لمواجهة إيفرتون اليوم الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

وكرر جوارديولا التأكيد على أن الفجوة التي تفصل فريقه عن ليفربول كبيرة للغاية ويصعب التغلب عليها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الفريق سيواصل المحاولات.

وذكر جوارديولا في تصريحاته للصحفيين :”نحن بحاجة إلى عمل أكثر جدية واللعب بشكل أفضل والصلاة من أجل ذلك .”

وتحدث جوارديولا بشأن إصابة لاعبين أساسيين بالفريق من بينهم المدافع ايميرك لابورت والمهاجم سيرجيو أجويرو.

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وقال جوارديولا “أعتقد أن الفريق رائع، وأنا أحب هذا الفريق، لكن أحياناً تقع مشكلات الإصابات… لا نتوقع فقدان أبرز اللاعبين لدينا خلال ستة أشهر… نعاني في بعض المراكز ولكننا نطبق أسلوبنا بشكل عام.”

وأثنى جوارديولا على فريق ليفربول الذي حصد 55 نقطة من إجمالي 57 نقطة كانت متاحة أمامه في المباريات التي خاضها بالدوري حتى الآن، ولا يزال سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث يواصل التقدم نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990 .

وقال جوارديولا “ليفربول مذهل، هو بطل أوروبا ولم يهدر سوى نقطتين في الدوري، لذلك علينا تهنئته… ما كان من المفترض أن تفصلنا مثل هذه الفجوة، لكن هذا هو ما حدث.”

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