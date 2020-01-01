نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون فى الدوري المصري

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 1-1-2020 على ملعب الاسكندرية، بالجولة الـ11 والمؤجلة من يوم 18-12-2019 فى الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الاتحاد والمقاولون عصر اليوم فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 12:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل الاتحاد السكندري المباراة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم.

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فى المقابل يدخل المقاولون المباراة فى المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين.

ويدخل زعيم الثغر مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى برباعية دون رد فى الجولة الماضية فضلاً عن الخسارة من الإسماعيلى بهدف دون رد فى ذهاب دور الثمانية بالبطولة العربية، فيما حقق ذئاب الجبل فوزًا بهدفين دون رد على الدراويش فى آخر ظهور بالمسابقة.

جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين شهد فوز المقاولون بنتيجة 2-1، وذلك بالموسم الماضي من الدوري بالجولة 18، على ملعب المقاولون العرب.