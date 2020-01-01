كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد تواصل مع ممثلي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، من أجل بحث مسألة انضمامه للميرنجي.



وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد يسعى لضم ماني بحلول الصيف المقبل.



وأشار إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تحدث بالفعل مع ماني، وأخبر برغبته في ضمه لفريقه.



ويعاني ريال مدريد على مستوى تسجيل الأهداف منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.



وأضاف الموقع أن ريال مدريد يبحث عن مهاجم عالمي جديد يلعب مع كريم بنزيما ويكون قائد الهجوم بعده.



ويرتبط سايدو ماني بعقد مع ليفربول حتى عام 2023 ولا يبدو النادي الإنجليزي مستعدا للتفريط في نجمه المميز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتواصل مع ممثلي "ساديو ماني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.