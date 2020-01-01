إينيستا يقود "فيسيل كوبي" إلى اللقب الأول في تاريخه بكأس اليابان

قاد النجم الاسباني المخضرم أندريس إينيستا فريقه فيسيل كوبي إلى اللقب الأول في تاريخه، باحرازه كأس امبراطور اليابان في كرة القدم الاربعاء على حساب كاشيما أنتلرز 2-صفر.



وإلى جانب المخضرمين الآخرين الاسباني دافيد فيا، الألماني لوكاس بودولسكي والبلجيكي توماس فرمايلن، حسم فيسيل كوبي المواجهة بهدفي تومويا إينوكاي (18 خطأ في مرمى فريقه) ونورياكي فوجيموتو من كرة مرتدة (38) اثر خطأين دفاعيين.



وحصد النادي الذي تأسس عام 1966 وانتقل الى مدينة كوبي في 1995 لقبه، الاول أمام 68 ألف متفرج، معوضا الاكتفاء بالمركز الثامن في الدوري المحلي.



وكان إينيستا (38 عاما) قد أحرز 32 لقبا مع فريقه السابق برشلونة الاسباني، بينها 9 في الدوري و4 في دوري ابطال اوروبا، إلى جانب لقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.



وبعد استثمارات كبيرة لمالك النادي هيروشي ميكيتاني، رئيس مجلس ادارة شركة راكوتن العملاقة، نجح الفريق الذي يدربه لاعب الوسط الالماني الدولي السابق ثورستن فينك في احراز باكورة ألقابه.



وكانت المباراة الاخيرة في مسيرة الاسباني فيا (38 عاما)، أفضل هداف في تاريخ المنتخب الاسباني (59 هدفا في 98 مباراة دولية)، وهو سيستثمر في فريق كوينسبورو أف سي الجديد في نيويورك الأميركية. ودخل فيا في اللحظات الاخيرة بدلا من بودولسكي.



قال فيا الذي عانى من الاصابة في الاسابيع الاخيرة من مسيرته "أنا سعيد جدا للوقوف على ارض الملعب في النهاية".



وكانت المباراة الرسمية الاولى في الملعب الاولمبي الجديد في طوكيو الذي سيستضيف افتتاح وختام الاولمبياد المنتظر الصيف المقبل والالعاب البارالمبية، بالاضافة الى منافسات ألعاب القوى وبعض مباريات كرة القدم. وكان الملعب افتتح في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنها المرة الاولى يستضيف فيها حدثا رياضيا رسميا.