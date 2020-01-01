اونلاين | KORA ON LINE | مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح مباشر «الاتحاد» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر اليوم في الدوري السعودي اون لاين السبت 28-12-2019، حيث يستضيف الاتحاد نظيره الفتح ضمن مباريات الاسبوع الثالث عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، و تنقل قناة السعودية الرياضية KSA Sports 4 HD اليوم مباراة الاتحاد والفتح في بث مباشر علي الهواء مباشرة من تعليق عبدالله الغامدي، التي ستقام علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ).

مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر اليوم في الدوري السعودي ، حيث يدخل فريق أبها مباراة اليوم في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 12 نقطة جمعها خلال 12 جولة ، حيث استطاع الاتحاد الفوز في 4 مبارايات ولم يتعادل فى اى مباراة والخساراة فى8 مبارايات ، فيما يدخل فريق الفتح المباراة برصيد 8 نقاط في المركز الخامس عشر بجدول مراكز كأس الأمير محمد بن سلمان ، حيث تمكن نادى الفتح من الفوز في 2 مباراة والتعادل فى 2 مباراة ، والخسارة فى تسع مباريات ضمن الجولات ال 12 التي لعبها في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

وتعرض فريق الاتحاد لخسارة من نادى الفيحاء فى المباراة الماضية فى الجولة الثانية عشر من دورى كأس الأمير محمد بن سلمان بنتيجة 1 : 4 فى المبارة التى اقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، وعلى الجانب الاخر فاز نادى الفتح على فريق الحزم بنتيجة 2 : 1 فى المباراة التى لعبت على ارضية ملعب ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية فى دورى كاس الامير محمد بن سليمان.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

الفريقين : الاتحاد X الفتح.

الملعب : استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ).

المناسبة: الجولة الثالثة عشر.

البطولة : دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

اليوم والتاريخ : السبت 28 ديسمبر 2019.

تعليق : عبدالله الغامدي.

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفتح بث مباشر اليوم علي قناة الرياضية السعودية KSA Sports 4 HD

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أهم المعلومات التي تخص مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد الفتح اون لاين اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019، علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، والتي تبثها علي الهواء مباشرة قناة الرياضية السعودية KSA Sports 4 HD ويتولي التعليق عليها عبدالله الغامدي.

توقيت مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم السبت 28-12-2019

الساعة 6:50 بتوقيت مصر .

الساعة 7:50 توقيت السعودية.

الساعة 8:50 بتوقيت الإمارات .

الساعة 5:50 بتوقيت شمال أفريقيا .

الساعة 16:50 توقيت جرينتش .

تردد قنوات الرياضية السعودية KSA Sports 4 HD

تنقل شبكة قنوات الرياضية السعودية KSA Sports 4 HD في بث مباشر علي الصفحة الرسمية للقناة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويمكنك متابعة كافة ترددات شبكة القنوات من خلال هذا المقال .. تردد قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS الجديد علي النايل سات والعربسات

نتيجة مباراة الاتحاد والفتح اليوم

سجل محمد يحيى مجرشي هدف الفتح في الدقية 74 من المباراة .

تعادل اللاعب عبدالرحمن الغامدي لاتحاد جدة في الدقيقة 94 من المباراة .

انتهت نتيجة مباراة الاتحاد ضد الفتح بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الاسبوع الثالث عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .