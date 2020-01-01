اونلاين | LIVE مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر اليوم بتاريخ 01/01‏/2020 كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر اليوم بتاريخ 01/01‏/2020 كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر اليوم بتاريخ 01/01‏/2020 كأس خادم الحرمين الشريفين ، يلتقي فريق اتحاد جدة السعودي نظيره الفتح في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات دور الـ ١٦ من كأس خادم الحرمين الشريفين، وسبق وأن التقى الفريقين يوم السبت الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكن هذه المرة لم ينفع التعادل ولابد من فائز للتأهل إلى دور الـ ٨ من البطولة وبدأ اتحاد جدة مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز عريض على فريق الرياض برباعية نظيفة في دور الـ ٦٤ من البطولة، ثم فاز على فريق الصفا بأربعة أهداف لهدف في دور الـ ٣٢، ليضرب موعداً مع الفتح في دور الـ ١٦ من البطولة.

على الجانب الآخر فإن الفتح افتتح مشوار كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على فريق الانتصار بأربعة أهداف دون رد في منافسات دور الـ ٦٤ من بطولة كأس الملك، ثم حقق فوز على فريق نجران بثلاثة أهداف لهدف في مباراة دور الـ ٣٢ من البطولة، ليضرب موعداً مع العميد في مباراة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين جدير بالذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ١٣ نقطة، فيما يأتي فريق الفتح في المركز الرابع عشر برصيد ٩ نقاط.

بطاقة مباراة الإتحاد Vs الفتح.

???? البطولة : كأس خادم الحرمين الشريفين .

⏰ يوم المباراة : 01 / يناير / 2020.

Advertisements

???? الاسبوع : دور الـ 16.

???? القنوات الناقلة :السعودية الرياضية 1.

???? التعليق الصوتي : لم يحدد بعد.

⌚ موعد المباراة : الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⌚ موعد المباراة : الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .

⚽ نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة الاتحاد والفتح فوراً بعد الإنتهاء.