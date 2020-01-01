اونلاين | LIVE مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر الدوري الإنجليزي1/1/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر الدوري الإنجليزي1/1/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه يوم الأربعاء موافق 1/01/2020 نادي تشيلسي نظيره وبرايتون أند هوف ألبيون وذلك برسم مباراة إياب الجولة الواحد والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب فالمر

في تمام ساعة 15:30 بتوقيت مكة.

تشكيلة تشيلسي الإنجليزي كما يلي:

في حراسة المرمى : كيبا اريزابالاغا

في خط الدفاع : أنتونيو روديجر – كورت زوما – فيكايو توموري – ماركوس الونسو

في خط الوسط : ماتيو كوفاسيتش – نغولو كانتي – رييس جاميس – ويليان بورخيس دا سيلفا

في خط الهجوم : تامي أبراهام – ميشي باتشواي

ما تشكيل برايتون فجاء كالآتي:

“ريان – مونتويا – دانك – ويبستير – بيرن – بروبر – موي – بيزوما – ألزاتي – موباي – تروسارد”.

مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون

تشيلسي0-0 برايتون

ويدخل تشيلسي المباراة في المركز الرابع، برصيد 35 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز الـ14، وفي جعبته 23 نقطة.

فوز برايتون الوحيد ضد تشيلسي في جميع البطولات كان في كأس الاتحاد الانجليزي في يناير 1933 , منذ ذلك تعادل مرة و خسر 11 من مباراتيه ال12 ضد تشيلسي

تشيلسي يدخل موقعة الليلة وهو عازما على تحقيق الفوز لمواصلة التقدم والمنافسة على مراكز المقدمة في البريميرليج ونجح تشيلسي في حسم ديربي لندن لصالحه بعدما تفوق على أرسنال بهدفين مقابل هدف الجولة الماضية مشاهدة

على الجهة الأخرى يدخل فريق برايتون المباراة وهو صاحب الأرض والجمهور ويتواجد فريق برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة بعد مرور 20 جولة من المسابقة الإنجليزية

– هذه اول مباراة لفريق تشيلسي في اول يوم من العام الميلادي الجديد في الدوري الممتاز منذ عام 2015 خسر عندئذ 5-3 ضد توتنهام

تنطلق المباراة بعد دقائق

الترتيب في الدوري الإنجليزي

لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط

4 تشيلسي تشيلسي

20

11

2

7

35

28

+7

35

14 برايتون برايتون

20

6

5

9

24

28

-4

23

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معلومات عن المباراة تشيلسي ضد برايتون : إنطلاق المباراة : يوم الأربعاء01 يناير 2020

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة: برايتون vs تشيلسي

تشيلسي vs برايتون

البلد المستضيف :الإنجليز

المدينة : برايتون

الساعة : 14:30 مصر، 15:30 السعودية

الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

حكم رابع: لم يحدد بعد

المعلق : نوفل الباشي

معلومات أضافية :الجولة الواحد والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز

المعلق :نوفل الباشي

الملعب : ملعب فالمر

نتيجة مباراة الذهاب : تشيلسي 2–0 برايتون

التوقيت تشيلسي x برايتون :

12:30 غرينتش – نواكشوط

13:30 الرباط – الجزائر – تونس

14:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

15:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

16:30 مسقط – أبوظبي

طهران 17:30

القنوات الناقلة برايتون x تشيلسي :

بي ان سبورت اش دي 2

beIN Sports HD 2 نوفل الباشي

Sport TV 1

Sky Sport Uno

Diema Sport 2 HD

BT Sport 1 / HD

Canal Sport Polska

SuperSport HD 2 alb

Ziggo Sport Voetbal

EuroSport Romania

Sky Sport Football

Spiler 1 TV

Premier Sport HD Slovakia

بث مباشر تشيلسي وبرايتون