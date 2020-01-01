اونلاين | KORA ON LINE| مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر اليوم بتاريخ 01/01‏/2020 بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KORA ON LINE| مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر اليوم بتاريخ 01/01‏/2020 بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر اليوم بتاريخ 01/01‏/2020 بالدوري الإنجليزي ، تنطلق مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلقاء غاية في الأهمية والإثارة، حين يستضيف فريق برايتون نظيره تشيلسي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب فالمر ويسعى فريق برايتون لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعدما حقق فوزاً هامًا بهدفين نظيفين على نظيره بورنموث في مباراة الجولة الماضية، ويريد الفريق تحقيق نتيجة ايجابية أمام البلوز لتأمين موقعه في منتصف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بينما يعيش فريق تشيلسي في حالة معنوية رائعة بعدما نجح في قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين على نظيره أرسنال في مباراة الجولة الماضية في ديربي لندن، ويسعى فريق تشيلسي في الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على موقعه في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، والابتعاد أكثر عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد ٣٥ نقطة، بينما يأتي فريق برايتون في المركز الرابع عشر برصيد ٢٣ نقطة، التقى الفريقين ١٣ مرة في تاريخهم فاز فريق برايتون مرة واحدة بهدفين لهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير ١٩٣٣، منذ ذلك الفوز فاز تشيلسي في ١١ مباراة وتعادلا في مباراة واحدة، وتقابل الفريقين في ٩ مواجهات في بطولة الدوري الإنجليزي فاز تشيلسي بهم جميعًا، هذه أول مباراة لتشيلسي في أول يوم في العام الميلادي، منذ عام ٢٠١٥ عندما خسر من توتنهام بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ويبدو ان فريق تشيلسي لن يقوم لقمة سائغة لآرسنال، خاصةً وأنه يريد تعويض الخسارة الفادحة التي مُني بها أمام ساوثامبتون على ملعب ستامفورد بريدج نهاية الأسبوع الماضي في جولة البوكسينج داي.

الإنجليزي، إذ أنه يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

أستون فيلا لم يحقق الانتصار في آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي سوى في لقاء وحيد أمام نوريتش سيتي، حيث إن رفاق تريزيجيه والمحمدي حققوا

5 انتصارات هذا الموسم وتعادل في ثلاث وتلقى 12 هزيمة كأكثر فريق يتلقى سلسلة هذا هزائم هذا الموسم.

في المقابل يحتل بيرنلي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة ويأمل في تحقيق الانتصار للقفز إلى المركز العاشر بالترتيب في ظل النتائج الجيدة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث إنه حقق 7 انتصارات وتعادل في ثلاث وخسر 10 مباريات.

هذه أول مباراة لتشيلسي في أول يوم في العام الميلادي، منذ عام ٢٠١٥ عندما خسر من توتنهام بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

اعلن لامبارد المدير الفني للبلوز عن تشكيلة فريقة للجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لمواجهة برايتون والتي من خلالها يسعي لحصد النقاط الثلاث ، هذا وقد جاءت التشكيلة كالتالي ” كيبا / خاميس / رودجير ، زوما / اوبيلكويتا / كانتي / حورجينيو / مونت / ويليان / ابراها وبوليسيتش ” .

Advertisements

بطاقة مباراة برايتون Vs تشيلسي.

???? البطولة : الدوري الانجليزي .

⏰ يوم المباراة : 01 / يناير / 2020.

???? الاسبوع : الأسبوع 21.

???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

???? التعليق الصوتي : نوفل باشي.

⌚ موعد المباراة : الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⌚ موعد المباراة : الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .

⚽ نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة تشيلسي وبرايتون فوراً بعد الإنتهاء.