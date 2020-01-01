رياضة | مباراة الأهلي والمقاصة الفرصة الأخيرة لـ"ميدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الأهلي والمقاصة الفرصة الأخيرة لـ"ميدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو نادي مصر للمقاصة فتح خطوط اتصالات مع بعض المدربين، خلال الفترة الأخيرة، من أجل تولي المهمة خلفا لمدرب الفريق الحالي أحمد حسام ميدو.

ويأتي قرار المقاصة برحيل ميدو بسبب تدهور نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ببطولة الدوري الممتاز.

وتعد مباراة مصر للمقاصة والنادي الأهلي اليوم، الفرصة الأخيرة لميدو مع الفريق الفيومي، إذ يتعين عليه تحقيق الفوز من أجل الاستمرار فس قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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ويأتي أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الأسبق، على رأس قائمة المدربين المرشحين لتدريب مصر للمقاصة، في حال الاستقرار على رحيل ميدو.

ولم يحقق فريق المقاصة أي فوز، منذ 17 أكتوبر الماضي، بعدما انتصر على المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ويحتل المقاصة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من 10 مباريات، حيث فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر في 5 مباريات.