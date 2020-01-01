رياضة | جدول مباريات الزمالك في شهر يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات الزمالك في شهر يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادى الزمالك لمواجهات قوية خلال شهر يناير الجاري فى العام الجديد 2020 على مستوي بطولة الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، مما يجعل مباريات ذلك الشهر هامة على مستوي الإستمرار فى المنافسة على البطولات.

ويعانى نادى الزمالك من سوء للنتائج ببطولة الدوري المصري خلال المباريات الأخيرة، حقق الفريق نقتطين من أخر ثلاث مباريات بعد الخسارة إمام طلائع الجيش ثم تعادل أمام سموحة ثم الانتاج الحربي، ثم تعادل أخر ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام زيسكو الزامبي ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ويرصد الخليج 365 الرياضي مباريات الزمالك فى شهر يناير.

الخميس 2 يناير 2020

يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة بين نادى الزمالك وأسوان ضمن مباريات الجولة ال 11 من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

الأحد 5 يناير 2020

يستضيف نادى طنطا نظيره نادى الزمالك ضمن منافسات الجولة ال 12 من بطولة الدوري المصري فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

الجمعة 10 يناير 2020

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يستضيف نادى الزمالك نظيره نادى زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءا.

الأربعاء 15 يناير 2020

يستضيف نادى الجونة نظيره نادى الزمالك ضمن منافسات الجولة ال 13 من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

الاثنين 20 يناير

يستضيف نادى الزمالك نادى المصري ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

السبت 25 يناير 2020

يستضيف نادى الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر.

الثلاثاء 28 يناير 2020

يحل نادى الزمالك ضيف على فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف.

ويذكر أن نادى الزمالك يحتل المركز السابع ببطولة الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 9 مباريات بينما يحتل المركز الثانى فى مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط.