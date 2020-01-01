رياضة | 7 مباريات نارية تنتظر مانشستر سيتي في شهر يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات نارية تنتظر مانشستر سيتي في شهر يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مباريات نارية خلال شهر ناير الجاري والذي بدأ اليوم الأربعاء، وسيلعب السيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا مباريات في معظم البطولات التي ينافس خلالها معادا بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة وبفارق 14 نقطة عن فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب البطولة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مباريات فريق مانشستر سيتي خلال شهر يناير

- مانشستر سيتي vs ايفرتون .. يوم 1 يناير في الساعة السابعة والنصف مساءً بالدوري الإنجليزي.

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- مانشستر سيتي vs بورت فايل .. يوم 4 يناير في الساعة السابعة والنصف مساءً بكأس الاتحاد الإنجليزي.

- مانشستر يونايتد vs مانشستر سيتي .. يوم 7 يناير في الساعة العاشرة مساءً بكأس الرابطة الإنجليزية (ذهاب).

- أستون فيلا vs مانشستر سيتي .. يوم 12 يناير في الساعة السادسة والنصف مساءً بالدوري الإنجليزي.

- مانشستر سيتي vs كريستال بالاس .. يوم 18 يناير في الساعة الخامسة مساءً بالدوري الإنجليزي.

- شيفيلد ونايتد vs مانشستر سيتي .. يوم 21 يناير في الساعة التاسعة والنصف مساءً بالدوري الإنجليزي.

- مانشستر سيتي vs مانشستر يونايتد .. يوم 29 يناير في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بكأس الرابطة الإنجليزية (إياب).