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رياضة | محمد صلاح مرشح لجائزة هدف العقد في ليفربول

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أعلن نادي ليفربول قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في هذا العقد منذ بداية عام 2010.

وضمت القائمة التي أعلنها ليفربول عبر موقعه الرسمي، 10 أهداف من بينها هدف النجم المصري محمد صلاح في شباك توتنهام عام 2018.

وينافس لويس سواريز،مهاجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي بثلاثة أهداف في شباك ستوك سيتي ونيوكاسل ونوريتش، أعوام 2011، 2012 و2013.

كما ينافس هدف ديفوك أوريجي الشهير في شباك العام الماضي، بنصف نهائي دوري الأبطال على الجائزة أيضًا.

قائمة الأهداف المرشحة

 

فيرناندو توريس في مرمى سندرلاند 2010

 

لويس سوايرز في مرمى ستوك سيتي 2011

 

سواريز في مرمى نيوكاسل عام 2012

 

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سواريز في مرمى نوريتش 2013

 

دانيال ستوريدج في مرمى إيفرتون 2014

 

فيليب كوتينيو في مرمى سماوثهمبتون 2015

 

جوردان هندرسون في مرمى 2016

 

إيمري كان في مرمى واتفورد 2017

 

محمد صلاح توتنهام 2018

 

أوريجي في مرمى برشلونة 2019

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