رياضة | محمد صلاح مرشح لجائزة هدف العقد في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح مرشح لجائزة هدف العقد في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في هذا العقد منذ بداية عام 2010.

وضمت القائمة التي أعلنها ليفربول عبر موقعه الرسمي، 10 أهداف من بينها هدف النجم المصري محمد صلاح في شباك توتنهام عام 2018.

وينافس لويس سواريز،مهاجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي بثلاثة أهداف في شباك ستوك سيتي ونيوكاسل ونوريتش، أعوام 2011، 2012 و2013.

كما ينافس هدف ديفوك أوريجي الشهير في شباك برشلونة العام الماضي، بنصف نهائي دوري الأبطال على الجائزة أيضًا.

قائمة الأهداف المرشحة

فيرناندو توريس في مرمى سندرلاند 2010

لويس سوايرز في مرمى ستوك سيتي 2011

سواريز في مرمى نيوكاسل عام 2012

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سواريز في مرمى نوريتش 2013

دانيال ستوريدج في مرمى إيفرتون 2014

فيليب كوتينيو في مرمى سماوثهمبتون 2015

جوردان هندرسون في مرمى تشيلسي 2016

إيمري كان في مرمى واتفورد 2017

محمد صلاح توتنهام 2018

أوريجي في مرمى برشلونة 2019