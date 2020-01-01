رياضة | معسكر مغلق لمنتخب كرة القدم سيدات تحت 20 سنة السبت المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معسكر مغلق لمنتخب كرة القدم سيدات تحت 20 سنة السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة معسكر مغلق يوم السبت المقبل 4 يناير ويستمر حتي يوم الاربعاء 8 يناير بدار ضباط الوقود ضمن استعدادات منتخبنا الوطني تحت قيادة حسين عبد اللطيف لمواجهة المغرب في مباراة الذهاب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم واستقرت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية بالتشاور مع الجهاز الفني علي موعد إقامة المباراة يوم 17 يناير بالقاهرة باستاد بتروسبورت علي أن يتم إرسال معاد ومكان ةلمباراة بشكل رسمي للاتحاد الافريقي والتنسيق مع الجانب المغربي.

ويضم المعسكر 25 لاعبة فرح سمير و حبيبة خالد والهام هاني ونادين غازي وندا عماد و ايمان حسن ودانا ندي وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري واسراء فرج وامل ناصر وشروق ابراهيم وندي ابراهيم ومروة طلعت وسيلينا صاروفيم وليلي شريف وليلي زاهر ونادية رمضان وبسمة محمد ونادين الشافعي ويشهد المعسكر انضمام الرباعي ملك شوكت وندا خالد وملك تامر وجيدا المستكاوي لقائمة المنتخب ضمن خطة عبد اللطيف لإتاحة الفرصة أمام اللاعبات المتميزات

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وتم استبعاد أميرة محمد لظروف الدراسة و هاجر احمد وهي من ضمن القوام الأساسي للمنتخب .

ويسعي حسين عبد اللطيف للتركيز بشكل كبير علي رفع اللياقة البدنية للاعبات إضافة إلي النواحي الفنية وعلاج الأخطاء التي ظهرت في بطولة شمال افريقيا والتأكيد علي الايجابيات

و من المقرر أن ينتظم المنتخب المصري في معسكر مغلق بداية من يوم الاحد 12 يناير يستمر حتي مباراة المغرب يوم 17 يناير يقتصر علي النواحي الفنية والتركيز علي طريقة اللعب التي يخوض بها منتخبنا الوطني المباراة ورفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبات في جميع الخطوط والوقوف علي التشكيل الأمثل للمباراة