رياضة | حصاد الجولة قبل الأخيرة لمجموعة القاهرة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الجولة قبل الأخيرة لمجموعة القاهرة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجولة قبل الأخيرة، لمنافسات المجموعة الثانية، (مجموعة القاهرة) من دوري القسم الثاني، إحراز 11 هدف، خلال 6 مباريات، منهم 5 أهداف في الشوط الأول، مقابل 6 أهداف في الشوط الثاني.

وشهدت الجولة إحتساب ركلة جزاء وحيدة، ثم تسجيلها عن طريق خالد عبد الرزاق لاعب فريق بتروجت في مباراة النجوم.

أهداف الجولة

سيراميكا كليوباترا بطل الدور الأول قبل نهاية الجولة الأخيرة. بعد فوزه على فريق المريخ بهدف عاشور الأدهم.

وتمسك فريق القناة بوصيف المجموعة بعد فوزه على فريق كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف شريف أشرف هدفين ومحمد يسري هدف وسجل أحمد سعيد بندق لكوكا كولا.

وصعد فريق الداخلية للمركز الثالث بعد فوزه على فريق جمهورية شبين بهدف سمير فكرى.

وهبط فريق منتخب السويس إلى المركز الرابع بعد تعادله أمام مضيفه الزرقا في ملعب مياة الدقهليه بدون أهداف.

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وواصل فريق الترسانة سلسلة هزائم بعد الهزيمة من فريق النصر بهدفين مقابل هدف سجل هدفين النصر أحمد حسين وجودة أيمن، وسجل أحمد جعفر هدف الترسانة.

وحقق فريق بتروجت فوزاً مهماً على مضيفه فريق النجوم بهدفين دون رد سجل الهدفين خالد عبد الرزاق من ضربة جزاء وإسلام عادل كانو.

قائمه الهدفين

تصدر شادى حسين (سيراميكا) قائمة هدافين المجموعة برصيد 6 أهداف، يليه شريف أشرف (القناة) برصيد 5 أهداف، ومحمود صابر 5 أهداف (النجوم) و4 أهداف لكلا من إبراهيم فاى (النصر) ، وأكرم عبد ربه (كوكاكولا) ،و 3 أهداف لمصطفى زيكو لاعب جمهورية شبين.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 24 نقطة

2- القناة18 نقطة

3- الداخلية 16 نقطة

4- منتخب السويس 16 نقطة

5- جمهورية شبين 14 نقطة

6- النصر 14 نقطة

7- كوكا كولا 13 نقطة

8- بتروجت 12 نقطة

9- النجوم 11 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط