رياضة | عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي الأهلي من نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لقيده رسميًا في القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وأرسل الأهلي للنادي البرتغالي عن طريق السيستم الخاص بانتقالات اللاعبين وفي حالة وصولها سيتم قيد كهربا لاعبًا رسميًا في صفوف الأهلي عقب سداد نسبة الـ3.% من نسبة الانتقال.

Advertisements

وخرج كهربا قائمة الأهلي التي تواجه مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري لعدم قيده.

ووقع كهربا على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم ويحصل على 9 ملايين جنيه لكل موسم مع القلعة الحمراء.