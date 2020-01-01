رياضة | تشكيل تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي LIVE BEIN SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي LIVE BEIN SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برايتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي ضد برايتون

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : جيمس - روديجير - زوما - ازبيلكوتا

خط الوسط : كانتي - ويليان - ماونت - بوليسيتش - جورجينهو

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خط الهجوم : تامي ابراها

نتيجة مباراة تشيلسي الماضية

وكان الفريق الأزرق قد نجح في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق أرسنال في ديربي لندن بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، وذلك بعد تأخر الفريق في النتيجة حتى الدقيقة 83 من المباراة.

ويواجه تشيلسي هذا الموسم أزمة كبيرة مع أندية الوسط والمؤخرة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، حيث تعرض الفريق لهزائم مفاجأة ضد فريق وست هام يونايتد وبورنموث وساوثهامبتون، بينما يقدم مباريات كبيرة للغاية ضد أندية القمة حيث نجح في حسم ديربي لندن ضد أرسنال وتوتنهام بالفوز خارج الارض خلال فترة قصيرة للغاية.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بالبريميرليج.