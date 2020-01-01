رياضة | زيدان يصدم الملكي: حققت كل شيء قبل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم الملكي: حققت كل شيء قبل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زين الدين زيدان النجم السابق ومدرب نادي ريال مدريد الاسباني حالياً أنه تمكن من تحقيق كل شيء في عالم كرة القدم قبل انضمامه إلى النادي الملكي في صيف عام 2001 من يوفنتوس الإيطالي.

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وقال زيدان لموقع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" : "في 2000 كنت في قمة مستواي الكروي، وبعدها بعام عندما كنت في سن 28 انتقلت لريال مدريد.. لقد فعلت كل شيء في كرة القدم، كنت بطلاً عالمياً وأوروبياً مع منتخب فرنسا بالفوز بكأس العالم واليورو.. أنت تلعب من أجل التواجد في تلك اللحظات".

وأضاف زيدان: "في يورو 200 كنا في فرنسا أبطال وللقد شعرنا بالقوة، والمشاعر كانت إيجابية للغاية، كان فريقنا أكثر نضجاً لأن معظم اللاعبين لعبوا في أكبر الفرق الأوروبية بعد كأس العالم، لقد لعبنا بثقة، ويمكن ملاحظة ذلك منذ بداية البطولة وحتى نهايتها".