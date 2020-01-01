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رياضة | تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا ضد بيرنلي.. المحمدي للدكة

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أعلن دين سميث المدير الفني لنادي المحترف به محمود حسن تريزيجيه تشكيل فريقه لمباراة بيرنلي في الجولة الحادية والعشرين من .

ويتواجد محمود تريزيجيه في التشكيل الأساسي بينما أحمد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا ضد بيرنلي في مباراة اليوم.

تشكيل أستون فيلا ضد بيرنلي

حراسة المرمى: هييتون

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خط الدفاع: تايلور ومينجز وكونسا وجيلبرت

خط الوسط: دوجلاس لويز ونكامبا وهاوس

خط الهجوم: ويسلي مورايس وجيريليش وتريزيجيه

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