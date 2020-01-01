رياضة | تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا ضد بيرنلي.. المحمدي للدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا ضد بيرنلي.. المحمدي للدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي ليفربول المحترف به محمود حسن تريزيجيه تشكيل فريقه لمباراة بيرنلي في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي ويتواجد محمود تريزيجيه في التشكيل الأساسي بينما أحمد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا ضد بيرنلي في مباراة اليوم. تشكيل أستون فيلا ضد بيرنلي حراسة المرمى: هييتون Advertisements خط الدفاع: تايلور ومينجز وكونسا وجيلبرت خط الوسط: دوجلاس لويز ونكامبا وهاوس خط الهجوم: ويسلي مورايس وجيريليش وتريزيجيه

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