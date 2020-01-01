مهاجم روما السابق قريب من العودة لجنوى

الأربعاء 1 يناير 2020

اقترب الدولي الإيطالي السابق ماتيا ديسترو مهاجم روما السابق ولاعب بولونيا الحالي، من العودة ثانية الي صفوف فريقه القديم جنوى، خلال النافذة الشتوية الحالية، المهاجم الدولي السابق الذي يعيش ايام صعبة مع فريقه هذا الموسم ،يرغب في تغيير الأجواء والحصول علي مشاركات أكثر ، ديسترو لم يظهر مع بولونيا الا في 5مناسبات في الكالتشيو ولم يسجل أية اهداف، مسئولي جنوى بقيادة بريزيوسي مالك النادى، يجتمعون الان مع مسئولي بولونيا ،للاتفاق علي صيغة الانتقال سواء كانت علي سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر او بيع نهائي.



من المنتظر أن تعلن عن الصفقة اليوم، علي أن يتواجد الدولي الإيطالي السابق غدا في مدينة جنوى لإجراء الكشف الطبي ،والالتحاق بصفوف فريقه القديم الجديد.

ماتيا ديسترو سيصبح العائد الثالث لصفوف جنوى خلال يناير الحالي، بعد الحارس ماتيا بيرين و لاعب الوسط السويسري فالون بيهرامي