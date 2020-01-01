شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد «شيكابالا» و«فتحي» و«جمعة» من قائمة الزمالك لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن قائمة الفريق في مواجهة نظيره فريق أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء غدا الخميس، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب محمد عبدالغني للإيقاف، وحازم إمام ومحمود عبدالعزيز للإصابة، وعبد الله جمعة وشيكابالا لعدم الجاهزية بعد التعافي من الإصابة، ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وإمام عاشور ومحمد صبحي لأسباب فنية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل.

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – أحمد عيد – محمد عبدالشافي – إسلام جابر.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد «زيزو»- يوسف إبراهيم «أوباما» – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي – كريم بامبو.

الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد.