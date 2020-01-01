شكرا لقرائتكم إسلام محارب يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأربعاء إسلام محارب لاعب فريق الجونة الحالى والأهلى السابق بعيد ميلاده الـ28، حيث إنه من مواليد 1 يناير 1992، بدأ محارب مسيرته الكروية بمحافظة كفر الشيخ، ثم انتقل لناشئى الأهلى ثم الجونة وسموحة ثم الأهلى واخيراً عاد للجونة، بدأ محارب مسيرته مع كر ة القدم وهو فى السادسة من عمره بنادى كفر الشيخ، وتدرج فى الناشئين حتى وصل للفريق الأول، تحت قيادة خالد جلال.

رحل من القلعة الحمراء مجانا بسبب عدم سماح القيد بخمس لاعبين تحت السن، حيث رفض أن تتم إعارته فانتقل إلى الجونة، وسجل هدفا فى مرمى الأهلى، ثم انتقل لسموحة، وفى عام 2017 أعلن الناى الأهلى التعاقد مع محارب مقابل 5 ملايين وجنيه وإعارة ناصر ماهر وبيع مسعد عوض.

لعب فى الأهلى تحت قيادة مانويل جوزيه وحسام البدرى ومحمد يوسف، حيث قام كل مدير فنى بتصعيده للفريق الأول رغم أنه فى السابعة عشر من عمره، ثم انضم للأهلى وقت كان لاعبا بصفوف منتخب الشباب بقيادة مصطفى يونس.

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شارك محارب مع الأهلى فى 53 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 أخرين، منها 15 فى دورى أبطال أفريقيا بواقع 901 دقيقة لعب، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع واحدا،

لعب محارب 33 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع اثنين أخرين فى الدورى، بواقع 1080 دقيقة لعب، وفى كأس السوبر لعب محارب لقاء وحيد بواقع 23 دقيقة لعب.

وفى كأس مصر، لعب محارب 4 مباريات سجل فيها هدف واحد وصنع مثله، بواقع 154 دقيقة لعب.

ووافق مسئولو النادى الأهلى على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائى مقابل ٤ ملايين جنيه، ووضع مسئولو الأهلى بندًا مثيرًا فى العقد يمنح الأهلى الحق فى استعادة اللاعب حال دفع ضعف مبلغ الصفقة، أى ما يوازى 8 ملايين جنيه.