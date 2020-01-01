شكرا لقرائتكم رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش تعلن التصنيف الشهري الجديد خلال يناير الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن التصنيف الشهري الجديد للاعبين خلال يناير الجاري، حيث واصل اللاعبين المصريين هيمنتهم على المراكز الأربعة الأولى وتبادل بعضهم المراكز صعودا وهبوطا خلال التصنيف الجديد، في الوقت الذي حافظ خلاله علي فرج، لاعب وادي دجلة، على صدارته للتصنيف العالمي للشهر ال 11 على التوالي، منذ اعتلائه صدارة التصنيف في مارس العام الماضي.

وفي المركز الثاني حافظ محمد الشوربجي على مركز الوصيف منذ تراجعه عن المركز الأول لصالح علي فرج، بعدما هيمن على قمة الاسكواش لمدة 40 شهرا متتاليا.

واستطاع طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمتوج مؤخرا ببطولة العالم، أن يستعيد المركز الثالث في التصنيف بعدما تراجع الشهر الماضي إلى المركز الرابع.

وتراجع كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي إلى المركز الرابع في التصنيف الجديد، بعدما كان قد تقدم للمركز الثالث الشهر الماضي، فيما تقدم مروان الشوربجي إلى المركز الثامن، متخليا عن المركز التاسع لمحمد أبو الغار الذي تراجع مركزا واحدا في تصنيف يناير.

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وفي تصنيف السيدات، بدأت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة عاما جديدا في صدارة التصنيف لتكمل 13 شهرا على القمة، وفي المركز الثاني جاءت نور الشربيني، بينما تقدمت نوران جوهر إلى المركز الثالث، بعد تراجع نور الطيب إلى المركز الرابع.

وفي المركز العاشر حافظت البطلة المصرية الصاعدة هانيا الحمامي على موقعها للشهر الثاني على التوالي لتكمل خماسي سيدات مصر في قائمة التوب 10 بالتصنيف العالمي

وكان منتخب مصر لرجال الاسكواش قد توج نهاية العام الماضي ببطولة العالم، حيث نجح أمير وجيه مدرب الفراعنة في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي والمرة الخامسة في تاريخ مصر، ليعادل الفراعنة انجازات المنتخب الانجليزي، وضم منتخب مصر كل من: علي فرج و طارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومحمد ابو الغار.