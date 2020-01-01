شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نادى اسوان.. استبعاد شيكابالا ومصطفى فتحي عن قائمة الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء أسوان المقرر له غدا الخميس في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري.



وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - إسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - كريم بامبو -أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد

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ويغيب عن الفريق محمد عبد الغني للإيقاف و حازم إمام ومحمود عبد العزيز للإصابة وعبد الله جمعة وشيكابالا ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وإمام عاشور ومحمد صبحي لأسباب فنية.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمس مشاركة الكونغولى كاسونجو كابونجو للمرة الأولى فى التدريبات الجماعية، عقب عودته من الإعارة من نادى الوداد المغربى، حيث كان معارًا لمدة موسم إلا أنه تم فسخ التعاقد بينه وبين النادى المغربى بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وتواجد كاسونجو فى التدريبات الجماعية للفريق بعد موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى على مشاركة اللاعب فى المران من أجل الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية.

كما انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى بعد التعافى من الإصابات المختلفة التى كان يعانى منها الثنائى، وكان شيكابالا يعانى من نزلة برد قوية فيما كان يعاني جمعة من كدمة في القدم.

وشارك الثنائى بشكل طبيعى فى المران اليوم تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بعد أن اطمأن الجهاز الفني والطبي من قدرتهما على خوض التدريبات، ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.