تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد نادي أسوان

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جدة - عمرو شويل

الزمالك ضد نادي أسوان



يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم (الأربعاء) استعداداته لمواجهة أسوان غدا ضمن منافسات الدوري المصري، وذلك بعد أن أغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ملف البطولة الإفريقية عقب التعادل الأخير أمام مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الأولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الزمالك وأسوان



ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدا (الخميس) الموافق 2 يناير من العام الجديد 2020، وذلك على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر للدوري المصري.

الزمالك واسوان



ويخوض الزمالك مباراة أسوان تحت شعار "لا بديل عن الفوز" بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق خلال المباريات الثلاث الماضية بالخسارة أمام طلائع الجيش في الجولة الثامنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي سلبياً في الجولتين التاسعة والعاشرة.





ترتيب الزمالك في الدوري المصري



ويحتل الزمالك حاليا المركز السابع برصيد 15 نقطة من 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى المتصدر برصيد 24 نقطة من 8 مباريات وله مباراتين مؤجلتين.





قائمة الزمالك ضد نادي أسوان



وأعلن كارتيرون قائمة الزمالك ضد نادي أسوان ، والتى جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل

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خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - إسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - كريم بامبو -أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد

استبعاد شيكابالا ومصطفي فتحي من الزمالك



واستبعد المدير الفني للزمالك مصطفي فتحي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وعبدالله جمعة ومحمد صبحي وإمام عاشور ومحمد عنتر لأسباب فنية.

في الوقت الذي يغيب فيه محمد عبد الغني عن الزمالك للإيقاف، وحازم إمام ومحمود عبد العزيز للإصابة.

ترتيب الدوري المصري.. أسوان في المركز السابع عشر



على الجانب الآخر، يدخل أسوان مباراته أمام الزمالك باحثاُ عن تحقيق مفاجأة بخطف الثلاث نقاط من الفوز أمام الزمالك أو نقطة على أقل تقدير بتحقيق التعادل من أجل الابتعاد عن منطقة الخطورة في قاع المسابقة، خصوصا أنه يحتل المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط من 10 مباريات، حيث فاز الفريق في مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.