موعد مباراة الزمالك وأسوان.. والقنوات الناقلة.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره أسوان، في السابعة والنصف مساء الخميس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء، متأثرا بتعادله سلبيا مع طلائع الجيش في الجولة الماضية.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 9 مباريات، فيما يحتل الجيش أسوان المركز الـ17 برصيد 7 نقاط جمعها من 10 لقاءات.

تشكيل الزمالك

يغيب عن الزمالك حازم إمام وعبدالله جمعة للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالي:

أبو جبل

محمد عبد الغني ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي

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طارق حامد وفرجاني ساسي وبن شرقي وزيزو وأوباما

مصطفى محمد

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