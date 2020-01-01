الأهلي ومصر المقاصة الدوري المصري..فايلر يواجه ميدو

نقدم لكم نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة Alahly Now On Sport الدوري المصري الممتاز لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور نيوز arb4host، حيث يلتقي النادي الأهلي ومصر المقاصة اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري، ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات مع المدرب القدير رينيه فايلر، حيث تمكن النادي الأهلي من الفوز في جميع المباريات عدا مباراة النجم الساحلي التونسي في تونس.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة على قنوات أون سبورت On Sport، وقناة تايم سبورت Time Sport، ويتولى مهمة التعليق على اللقاء محمد الكواليني ومؤمن حسن، وذلك على ملعب استاد السلام في مباراة كبيرة ومنتظرة بمثابة تحدٍ جديد للمدرب رينيه فايلر.

الأهلي ومصر المقاصة اليوم الدوري الممتاز

يواجه النادي الأهلي اليوم Alahly Sc today مباراة تكتيكية من العيار الثقيل حين يلتقي بالمدرب المخضرم أحمد حسام ميدو، ومن المتوقع أن تكون هنالك مباراة كبيرة خارج الخطوط بين فايلر وميدو، ويأتي ذلك في ظل رغبة النادي الأهلي للفوز بجميع البطولات والحرص الدائم على عدم فقد أي من النقاط.

تشكيلة الأهلي في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي

استقر رينيه فايلر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي.

خط الدفاع: هاني – ربيعة – أيمن اشرف – معلول.

خط الوسط: إليو ديانج – أفشة – السولية.

الهجوم: وليد سليمان – أزارو – الشحات.

نتيجة مباراة الأهلي Alahly Sc ومصر المقاصة لحظة بلحظة

تابع نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور هوست، في مباراة كبيرة بين الأهلي ومصرالمقاصة اليوم في الدوري المصري الممتاز.