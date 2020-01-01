سين كارا ينتقل من عالم المصارعة إلى كرة القدم.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن نادي وولفرهامبتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تعيين المصارع المكسيكي الشهير “سين كارا”، في منصب مدير قسم التطوير الدولي في النادي.
”سين كارا” بعد مغادرته لحلبة اتحاد المصارعة الحرة WWE، اتضحت وجهته المقبلة، حيث سيبدأ العمل بدءا من أول يناير 2020 كمدير للتطوير الدولي لنادي وولفرهامبتون.
النادي نشر بيانا رسميا على موقعه باللغة الإسبانية جاء فيه: “يسرنا أن نعلن عن انضمام سينتا دي أورو (سين كارا) لفريقنا في منصب مدير التطوير الدولي”.
اتحاد المصارعة الحرة WWE كان قد أعلن عن انتهاء التعاقد مع “سين كارا”، الذي نشر هو أيضا تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يؤكد فيها أنه نال الاستغناء الخاص به من اتحاد WWE المتخصص في عالم الترفيه، في التاسع من شهر ديسمبر 2019.
يشار إلى أن فريق وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم كان قد خسر مباراته الأخيرة بهدف مقابل لا شيئ أمام فريق ليفربول.
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