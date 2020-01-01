كريستيانو رونالدو يستجيب لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لبى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، رعبة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة “أصحاب الهمم”، الكازاخستاني علي تورجانبيكوف، بالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته في مدينة دبي بدولة الإماراتية العربية المتحدة.

الطفل علي تورجانبيكوف، الذي ولد بدون أرجل، نشر على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مقطع فيديو، أثناء وصول مهاجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، إلى مجمع “ند الشبا” الرياضي في دبي، قبل أن يؤدي بعض الألعاب الاستعراضية مع الطفل الكازاخستاني.

Advertisements

كريستيانو رونالدو نشر هو الآخر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، فيديو وهو يتبادل تمرير الكرة مع الطفل الصغير، وعلق عليه قائلا: كان من دواعي سروري أن ألتقي بكم (علي تورجانبيكوف).. مصدر إلهام حقا.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو كان يتواجد خلال الفترة الماضية في دبي، بمناسبة أعياد السنة الميلادية، إضافة إلى مشاركته في مؤتمر دبي الدولي، كمتحدث في الجلسة الرئيسية، فضلا عن فوزه بجائزة “جلوب سوكر” العالمية.