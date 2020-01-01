لويس سواريز يظهر مهارته في حراسة المرمى.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، في المباراة التكريمية بمناسبة اعتزال زميله السابق في منتخب الأوروجواي، دييجو فورلان، التي جرت في العاصمة مونتيفيديو.

لويس سواريز خطف الأضواء بارتدائه قميص حارس المرمى والقفازات ودافع عن مرمى منتخب بلاده، وحرم في إحدى اللقطات زميله فورلان من تسجيل هدف بتصديه لتسديدة قوية ببراعة.

لويس سواريز كان قد تقمص شخصية الحارس وربما قام بأغلى تصد في حياته، عندما أنقذ منتخب بلاده من الهزيمة، أما نظيره الغاني في مونديال جنوب أفريقيا 2010، في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني، بتصديه بيديه لكرة على خط المرمى، ليتلقى البطاقة الحمراء مباشرة.

Advertisements

المهاجم الغاني أسمواه جيان، كان قد أهدر ركلة الجزاء حينها، لتخسر بلاده بعد ذلك بركلات الترجيح (2-4)، ويبلغ منتخب الأوروجواي الدور قبل النهائي للمونديال.

اللاعب ضحى ونال الطرد من أجل أن يقود منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم، حيث خسر (2-3) أمام هولندا، لكن في غياب سواريز المعاقب.