شكرا لقرائتكم خبر عن في لقاء الصراع على وصافة الدوري.. التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد ضد المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وعماد النحاس، المدير الفني لنظيره المقاولون العرب، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين والمقرر انطلاقها في الثانية ولنصف عصر اليوم، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ11 لمسابقة الدوري الممتاز.
يدخل الفريقين المباراة في صراع على حصد النقاط الثلاث في ظل صراعهما المحتدم على وصافة الدوري والابتعاد به عن أقرب منافسيه، حيث يدخل المقاولون اللقاء وفي رصيده 22 نقطة في المركز الثاني، وخلفه في المركز الثالث الاتحاد برصيد 20 نقطة.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: عماد السيد.
الدفاع: أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم.
الوسط: مروان عطية – هشام محمد – خالد الغندور.
الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه – أحمد رفعت.
بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.
الدفاع: أمير عابد – محمد سمير – فاروقا – عبدالوهاب إسماعيل.
الوسط: إبراهيم صلاح – محمد مجلى – لويس أدواردو – أحمد الشيمي.
الهجوم: محمد طلعت – سيف الجزيري.
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