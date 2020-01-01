شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أستون فيلا في مواجهة بيرنلي.. «تريزيجيه» أساسيًا و«المحمدي» بديلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه في مواجهة بيرنلي، في المباراة التي تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، على ملعب تورف مور، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وشهد التشكيل دخول الدولي المصري محمود حسن «تريزيجيه» في القائمة الأساسية، فيما يجلس النجم المصري الآخر أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: توم هيتون.

الدفاع: جيليبر- كونسا- مينجز- هوس- تايلور.

الوسط: دوجلاس لويز- ناكامبا- تريزيجيه- جريليش.

الهجوم: ويسلي.

وعلى مقاعد البدلاء: نايلاند- شيستر- لانسبوري- هوريان- أنور الغازي- كوديجا- أحمد المحمدي.