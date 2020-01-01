شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مواجهات الأهلي أمام المقاصة.. «أبوتريكة» أول من سجل و«أزارو» الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على فريق مصر المقاصة، في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الفريقين تحمل الرقم 17، بعد أن سبق والتقيا على مدى 16 مواجهة في بطولة الدوري الممتاز، منذ صعود المقاصة للعب في الدوري الممتاز موسم 2010-2011.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حقق الأهلي الفوز في 11 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في ثلاث مباريات، جميعها بنتيجة التعادل الإيجابي، ولا وجود للتعادل السلبي، بينما حقق مصر المقاصة الفوز في مباراتين.

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أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 22-1-2011، وانتهت بالتعادل، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين بتاريخ 21 يناير من العام الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة في ست مباريات، بينما نجح المقاصة في الخروج بشباكه نظيفة في مباراة واحدة.

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4-1 في موسم 2013-2014 في السادس من أبريل 2014.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فريق مصر المقاصة في 30 مناسبة، بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا.

محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك المقاصة، بينما كان وليد أزارو، مهاجم الفريق الحالي، صاحب آخر أهداف الأهلي في شباك مصر المقاصة.