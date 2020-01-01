شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يدخل القائمة النهائية للمرشحين لجائزة «هدف العقد» في ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل النجم المصري محمد صلاح القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة «هدف العقد» في ليفربول بهدفه في شباك توتنهام عام 2018.

وطرح الموقع الرسمي لليفربول الأهداف الـ 10 المرشحة لتصويت الجماهير، بعدما كانت قد صوتت على أفضل هدف من كل عام.

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واختارت الجماهير هدف «صلاح» في مرمى السبيرز كأجمل هدف لعام 2018.

وينافس على الجائزة أيضًا كل من فيرناندو توريس، بهدفه في سندرلاند عام 2010، ولويس سواريز بأهدافه في مرمى ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد ونورويتش سيتي أعوام 2011 و2012 و2013 على الترتيب، ودانيال ستوريدج بهدفه في مرمى إيفرتون عام 2014، وفيليبي كوتينيو بهدفه في مرمى ساوثهامبتون عام 2015، بالإضافة إلى جوردان هندرسون بهدفه في تشيلسي عام 2016، وإيمري تشان بهدفه في واتفورد عام 2017، وديفوك أوريجي بهدفه في برشلونة عام 2019.