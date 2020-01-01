شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين الأكثر تأثيرًا بأهدافهم في البريميرليج: «أوباميانج» ينقذ أرسنال من الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق اليوم مباريات الجولة 21 من البريميرليج، وهي البطولة الأكثر إثارة ومتعة على مستوى بطولات الدوري في عالم كرة القدم.

وينفرد ليفربول بالقمة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه بعد مرور 20 جولة، ومع لعب الريدز لـ19 مباراة فقط (الفريق له مباراة مؤجلة ضد وست هام)، لكن الصراع الحقيقي يظهر في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي، وهو الصراع الذي يشترك فيه أكثر من 7 فرق، مع اشتعال صراع مراكز الهبوط الذي يشترك به أكثر من 7 فرق في الوقت الحالي.

على المستوى الفردي، يشهد هذا الموسم تألق العديد من اللاعبين من مختلف الفرق، سواء في قمة الترتيب أو في النصف الأسفل من الجدول، وفي هذا السياق نستعرض أكثر 5 لاعبين تأثيرًا مع فرقهم من خلال الأهداف التي سجلوها في البريميرليج بعد مرور 20 جولة هذا الموسم.

هاري كين:

قد لا يكون أفضل مواسمه مع توتنهام، لكن الهداف الإنجليزي سجل حتى الآن 11 هدفا مع توتنهام بعد انقضاء أكثر من نصف الموسم.

أهداف «كين» تسببت مباشرة في حصول توتنهام على 10 نقاط كاملة، وهو ما يساعد السبيرز على المنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال، مع احتلال الفريق للمركز السادس برصيد 30 نقطة، على بعد 4 نقاط من المركز الرابع.

راؤول خيمنيز:

المهاجم المكسيكي المتألق الذي يقود وولفرهامبتون للمنافسة على التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم القادم.

خيمنيز سجل 8 أهداف في البريميرليج هذا الموسم، لكن أهدافه ساهمت مباشرة في حصول وولفر هامبتون على 11 نقطة، وضعت الفريق في المركز السابع برصيد 30 نقطة، على بعد 4 نقاط فقط من المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

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ساديو ماني:

السنغالي المتألق الذي يقدم مستوى كبيرا في موسم استثنائي لليفربول المتصدر والمهيمن على قمة الترتيب في الوقت الحالي.

«ماني» سجل 10 أهداف في البريميرليج هذا الموسم، وساهمت أهدافه في حصول ليفربول على 12 نقطة، من بينها هدفه الأخير ضد وولفرهامبتون الذي ساهم مباشرة في الخروج من المباراة بالنقاط كاملة (3) بدلًا من نقطة التعادل (المباراة انتهت 1-0).

ليفربول متصدر بفارق 13 نقطة، وأهداف «ماني» وحدها تسببت في ابتعاد الفريق بهذا العدد بدلًا من الابتعاد بنقطة يتيمة فقط عن أقرب الملاحقين. (ليستر سيتي).

تامي أبراهام:

في موسم الاعتماد على الشباب، برهن المهاجم الإنجليزي الشاب ذو الأصول النيجيرية على دوره الكبير مع تشيلسي هذا الموسم.

سجل «أبراهام» 12 هدفًا حتى الآن في الدوري، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين، لكن أهدافه مع البلوز حتى الآن تسببت في حصد الفريق لـ12 نقطة، من بينها هدفه في الجولة الماضية ضد أرسنال، الذي تسبب في حصد الفريق للنقاط كاملة (3) من المباراة بدلًا من نقطة التعادل، ليستمر الفريق في التواجد ضمن رباعي المقدمة برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب الملاحقين.

بيير إيمريك أوباميانج:

في موسم كارثي لأرسنال، يبرز اسم الهداف والقائد الجابوني كواحد من أفضل اللاعبين في الدوري هذا الموسم، بتسجيله 13 هدفًا، وهو ما يعادل 50% من أهداف أرسنال في الدوري حتى الأن (26).

أرسنال يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، لكن أهداف أوباميانج وحدها تكفلت بحصد الفريق لـ12 نقطة، من دونها كان أرسنال سيقبع في قاع الترتيب بدلًا من نورويتش سيتي (متذيل الترتيب الحالي برصيد 13 نقطة).