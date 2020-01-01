أوباميانج يغادر أرسنال في يناير.. وهذا النادي الأقرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عبر موقع “فوتبول لندن” عن قيمة التخلي عن مهاجمه المميز بيير إيميريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكشف موقع “فوتبول لندن” أن وكيل أعمال بيير إيميريك أوباميانج أوضح في حديث مع مسؤولي آرسنال أن موكله يريد مغادرة النادي خلال فترة يناير من أجل خوض تجربة جديدة.

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واوضح التقارير الإنجليزي أن برشلونة يرغب في التعاقد مع هداف ارسنال الجابوني ، إلى جانب بروز إنتر ميلان أيضاً كمنافس آخر ، فيما سيطالب آرسنال بمبلغاً يتراوح بين 59 و 76 مليون جنيه إسترليني لبيعه هذا الشهر.

وسجل المهاجم الجابوني 13 هدفاً في هذا الموسم ، وهو نصف إجمالي هدد الأهداف التي سجل آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، والتي حصل خلال على 14 نقطة فقط.

وينتهي عقد أوباميانج مع فريق المدفعجية في صيف عام 2021.