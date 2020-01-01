شكرا لقرائتكم محمد حمص صاحب هدف الفوز على إيطاليا يحتفل بعيد ميلاده الـ 41 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الاربعاء ، محمد حمص كابتن النادى الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ 41 ، وهو أحد الاساطير فى تاريخ قلعة الدراويش حيث ظل بين جدران النادى الأصفر منذ أن كان ناشئاً و حتي بات قائدا للفريق كما أنه يعد من افضل اللاعبين الذين شغلوا مركز خط الوسط بالإسماعيلي و منتخب مصر في السنوات الأخيرة.

إسمه محمد سليمان حمزة ويلقب بـ"محمد حمص" من مواليد 1 يناير عام 1979 وطالت مسيرته الكروية رفقة فريق الإسماعيلي ولم يلعب كثيراً للمنتخب المصري بشكلٍ أساسي وأمضى مسيرته الدولية بشكلٍ احتياطي.

بدأ حمص مسيرته الكروية في عام 1997 ولعب في صفوف الإسماعيلي وحمل الرقم وحصل على شاركة الكابتن في إحدى الفترات، وبقي في صفوف "الدراويش" لمدة 16 عام، أي حتى عام 2014 ورحل بعدها بسبب عدم رفض منحه المستحقات المالية الخاصة به، ومن ثم في صفوف وادي دجلة لعام واحد فقط لكنه لم يشارك كثيراً.

وعلى مستوى المنتخب المصري، فلم يشارك محمد حمص سوى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2008 التي أقيمت في غانا وتوج "الفراعنة" بها ، لكنه بقي احتياطياً طيلة المباريات.

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أفضل فترة في مسيرته الدولية كانت في كأس القارات 2009 التي استضافتها جنوب أفريقيا، وخاض مباراة إيطاليا وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من رأسية مميزة وحصل على رجل المباراة فيها.

كابتن الدراويش التاريخي واحد اعظم وافضل من ارتدوا قميص النادي الاسماعيلى منذ عام 1924 حقق 3 بطولات بالقميص الأصفر "كأس مصر 97، كأس مصر 2000، الدوري العام 2002" ووصيف كأس السوبر المصري والبطولة العربية.

وفي 30 يوليو 2015 قرر محمد حمص اعتزال كرة القدم بشكلٍ نهائي، وانهاء مسيرة لاعب مغمور سجل هدفاً في منتخب إيطاليا.