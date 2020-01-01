التونسى على معلول يحتفل بعيد ميلاده الـ30

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جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأربعاء، التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي بعيد ميلاده رقم 30، حيث أنه من مواليد يوم 1 من شهر يناير سنة 1990.
وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع علي معلول خلال موسم 2016/2017 قادما من نادي الصفاقسي التونسي لسد الثغرات الموجودة في مركز الظهير الأيسر.
ويعد علي معلول أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفني للنادي الأهلي نظرا لأنه يمتلك العديد من الحلول الفردية.
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